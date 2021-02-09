首尔市向初高中新生各支援30万韩元. February. 09, 2021 07:38. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市从今年开始将向初高中新生发放30万韩元的入学准备金。首尔市是第一个向所有初高中新生发放入学准备金的城市。有人指出，现有的校服购买费支援优惠无法惠及校服自律学校或特殊学校的学生，因此完善了制度。 8日，据首尔市透露，今年进入初高中的学生与父母的收入无关，在本月内每人将获得30万韩元的入学准备金。在学校里穿校服时，统一作为购买校服的支援金处理。如果打算承袭校服或进入不穿校服的学校，就可以用入学准备金购买运动服、日常服装、远程授课所需的智能机器等。 如果学校提出申请，将以零支付手机积分方式发放给学生。学生们可以访问零支付加盟店，利用QR码，像现金一样支付积分。但是，根据未满14岁的初中新生不能支付零支付分数的规定，由家长代收。进入首尔市56处非认可代案教育机关的青少年也同样能得到入学准备金。 据推算，今年考入首尔国立、公立、私立初高中和特殊等学校的新生约为13.67万人，预计将花费约416亿韩元的预算。首尔市和25个自治区分别承担30%和20%，教育厅负担其余。 首尔市相关人士解释说：“一直以来，根据‘无偿校服’政策，对初高中新生支援了校服购买费，但考虑到因不穿校服而不能享受优惠的学生，所以改善了制度”，“将努力减轻家庭的经济负担，强化教育的公共性。”

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