走向秋美爱第二季的法务部长朴范界的第一次检察官级人事安排. February. 08, 2021 07:26. . 法务部长朴范界7日对检察长级以上人士进行了就任后的首次人事调整。据悉，以检察总长尹锡悦“失去调查指挥权威”为由要求更换的首尔中央地方检察厅检察长李成润（音）已被留任。大检察厅刑事部长李仲根也被留任。法务部检察局长沈在哲只是与首尔南部地方检察院检察长李政洙换了一个职位。他们是带头妨碍调查现政权的前法务部长秋美爱一条线上的检察长。这无异于预告了秋美爱第二季。 秋美爱自去年1月就任以后，每次检察人事调整时，都没有经过与尹锡悦总长协商的程序就断然进行人事调整，从而引发了争议。可能是意识到了“跳过尹锡悦总长”的争议，朴范界部长在人事提名前与尹锡悦前总长见了两次面。原则上，为了保持人事秘密，不公开为协商而见面的场面，但朴范界部长在第二次会面后，史无前例地公开了照片。但据此次人事调整确认，两人只是见面而已，公开照片只是为了给大家看。 检察厅法明文规定，部长在检察人事上反映检察总长意见的长期惯例是协商规定。部长和总长都是由总统直接任命的职位，两人并不存在通常的“上级-下属”关系。因此，检察机关的人事安排应由部长和总长事先协商，长官应尽量避免指挥对总长进行调查。秋美爱前部长没有遵守这样的程序和惯例，导致了破坏检察独立性的事态。朴范界部长正在迈向前辙的第一步。 从人事是对业务成败的评价和补偿的一般性标准来看，此次人事调整也是不公正的。以首尔中央地方检察长李成润来说，调查组要求批准对给前法务部长曹国的儿子发放虚假实习确认书的“开放的我们”党代表（党首）崔江旭的起诉，他没有回应，在总长的指示下好不容易才起诉，这一事实在崔代表的一审有罪判决书中被披露。如果李成润检察长只是不听从总长的指示，那会让人觉得部长为了牵制总长才让他坐到那个位置上的，但是，他连以部下们诚实调查为基础的起诉或不起诉要求，都压得一塌糊涂，甚至丧失了下属的信任，还继续留在那个位置，真是令人难以接受。

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