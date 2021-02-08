文在寅时代的遗物政治，旧时代的“国民力量”党. February. 08, 2021 07:26. by 朴济均评论员 phark@donga.com. “犹如应被抛弃的旧时代遗物的政治。”这是文在寅总统1日谴责“国民力量”党对涉朝核电站疑惑时使用的措词。他同时敦促说：“希望不要煽动对立，令政治后退。”他把在野党提出的疑惑比喻为过去保守政权的“北风（涉朝问题）”操作。 4天后，执政党在宪政史上首次强行通过针对法官的弹劾诉讼。以一审中判决无罪的事件为由，执意给已确定退任、宪法法院基本确定做出“驳回”决定的法官扣上“第一个遭弹劾法官”的帽子。这表明了不顾弹劾有无实效性、就算是退休法官也不能让他安然回家的狭隘心理。无法抹去虽然这是企图驯服司法部，却于人过于残忍的想法。 这与用多数议席的力量强行推进、除名在野党总裁并单方面强行通过法案的旧时代政治有什么区别？在那个旧时代，也没有对不是大法院院长和大法官的普通法官提出过弹劾动议。这样的政权首脑有资格谈论旧时代的遗物政治吗？ 在政治报复方面，文在寅政权也比旧时代更进了一步。执政后，他立即以清除积弊的名义拖网式地肃清了政敌和反对势力。目前还有两名前总统被关在监狱。助长比旧时代的地区感情更可怕的“阵营感情”，让整个国家分裂为理念、贫富、世代、劳资等，展开激烈的斗争，这是怎样的呢？ 如果说旧时代有“北风”，那么“文时代”就有日风。本以为用“亲日派”“土著倭寇”的帽子来束缚批判势力之后会稍微消停，但选举时却再次拿出在野党的韩日海底隧道公约来挥舞。到底是谁“煽动对立，使政治倒退”？现政权没有资格把“进步”挂在嘴边。 尽管如此，旧时代起码经济还不错。在通过法官弹劾诉讼的当天，文在寅政府甚至推出了第25次房地产政策，徒劳地推行了各种经济政策，耗空了库房。用政权核心层的伪善和“官灯民火”、灵魂出窍的说话方法破坏常识和法治、价值观和语言，是旧时代所没有的“红利”。 问题是，连弱小无力、只顾自己利益的在野党也无法摆脱旧时代。我现在也不太清楚。国民之党代表（党首）安哲秀为何投身政治，为何如此让步并“撤退”，为何又重返政坛拼命搞政治……最近好像好多了，但还不是以不太合身的政治为“时装”开始，最后成了生活吗？ 这样的安哲秀现在在首尔市长在野圈候选人中排名第一。粗暴地说，与其说是安哲秀让人喜欢，不如说是“国民力量”党让人讨厌。现在还有很多中立倾向的选民表示“就是”讨厌“国民力量”党。相比因为某种原因而讨厌，“就是”讨厌才是最可怕的。即使被剥夺了政权，也始终没有摆脱一生都在捞取既得利益的形象，这是保守在野党的报应。 从这一点来看，“国民力量”党紧急对策委员长金钟仁为实现政权交替而将支持势力扩大至中原的战略是正确的。一刀斩断乱麻的政务感也很好。尽管如此，他似乎把其他政治家当作“乳臭未干”的老顽固式说话方式，是引起对“国民力量”党非好感的又一个因素。即使是不得已的选择，八旬的金钟仁引领“国民力量”党本身就象征着保守在野党的迟滞现象。 越是这样，金钟仁就越应致力于培养政治新人和年轻政治家。在改变笼罩在“国民力量”党身上的非好感形象方面，没有比改变人的事情更好的了。同时，“国民力量”党不仅要在即将进行的首尔市长候选人单一化上，还要在以后的大选候选人选拔过程中敞开大门，表现出让步和牺牲。 只有给党注入新鲜血液，并实践让步和牺牲，才能打破连续四次使保守在野党在全国选举中败北的主犯——既得权形象。去年议会大选惨败后都死掉了，现在稍微活了一点就露出特有的安乐本色，那是死路一条。即便如此，也不要误以为，保守倾向的选民到了选举时期就把票投给“国民力量”党。保守也不是“国民力量”党的家兔。

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