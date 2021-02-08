拜登效仿罗斯福总统的“炉边谈话”. February. 08, 2021 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美国总统乔•拜登开始效仿克服大萧条和第二次世界大战，成为空前绝后的第4届总统的富兰克林•罗斯福总统(1882∼1945年)。拜登总统公开了与罗斯福喜欢使用的“炉边谈话(Fireside chats)”形式相似的与失业者的通话，安慰因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情及经济困难而饱受痛苦的美国人。 白宫6日通过社交媒体介绍了从去年7月开始失业的加利福尼亚州罗斯维尔的白人女性米歇尔•伯尔科特(47岁)和总统的通话内容。在时长2分28秒的通话中，当伯尔科特女士诉苦说“要找到工作真的很难”时，总统说：“我父亲也总是说‘工作不是单纯赚钱的手段，而是与尊严相关的问题’。我们正在制定向(像您一样)需要迫切帮助的人提供紧急救助的计划”，并提到了1.9万亿美元的新冠肺炎病毒相关扶持方案。 伯尔科特女士在通话前还向总统发送了有关自己困难情况的信件。两人当天还就拜登政府的新冠肺炎病毒疫苗接种计划进行了交谈。罗斯福总统在因大萧条导致金融市场面临崩溃危机后，通过广播宣传主要政策，安慰国民。因为这种情景像是在壁炉前和家人谈笑一样，所以被称为炉边谈话。白宫发言人简•萨基5日表示：“美国总统的演说有着悠久的传统，如罗斯福的炉边谈话、里根的每周例行广播演说等”，“拜登总统将延续这一传统，演讲也将以多种形式进行。”

한국어