禹相虎-郑凤柱：“以两党合并为前提实现候选人单一化”. February. 08, 2021 07:26. by 許桐準 hungry@donga.com. 参加4·7首尔市长补选的共同民主党竞选人禹相虎、开放民主党竞选人郑凤柱7日一致同意以两党合并为前提进行候选人单一化。同样有意参加共同民主党首尔市长竞选的竞选人朴映宣也表示赞成单一化，但党领导层仍在深思。 禹相虎和郑奉柱当天在首尔永登浦区汝矣岛国会议员会馆会面，并发表协议称：“在两党根基是同一个的认识下，以合并为前提，就候选人单一化达成协议。”这意味着不仅要实现候选人单一化，还要推进共同民主党和开放民主党的合并。 朴映宣当天也对记者表示：“候选人单一化越快越好。”他对两党的合并也表示：“这是由最高委员等党领导层决定的事情，但我赞成。” 但是执政党领导层对候选人单一化和合党持慎重态度。执政党相关人士表示：“有必要考虑与开放民主党合并时可能延续的中立选民的选票变化等选举竞争力。”面对2月国会，开放民主党将对执政党形成助力的预测，也是不急于进行合党讨论的背景。去年高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）法案审查小委员会时，开放民主党议员崔江旭作为在野党议员参加了小委员会，站在了执政党一边。意识到这种氛围，禹相虎表示：“目前是在候选人层面同意并（向党领导层）建议推进的性质。”

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