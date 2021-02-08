因维持晚上9点后关店的限制，首都圈个体工商户举行“开店示威”. February. 08, 2021 07:27. by 刘根亨记者•李智云记者 noel@donga.com,easy@donga.com. 从8日开始，非首都圈的咖啡厅和餐厅可以在卖场内营业到晚上10点。健身房、台球厅等室内体育设施和练歌厅也可以运营到此刻(晚上10点)。被排除在营业时间延长对象之外的首都圈个体工商户正在举行开店示威，并预告将强行营业等，表示抗议。 7日，据中央灾难安全对策本部透露，此次延长营业时间的措施将适用于除首都圈以外的14个市道，约58万处设施。但是保持基本的社交距离(首都圈2.5阶段，非首都圈2阶段)措施将持续到春节长假(11~14日)。“禁止5人以上私人聚会”的措施也是如此。政府认为，在移动量增加的春节长假即将到来之际，如果放宽保持距离，对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的警惕心可能会崩溃。违反一次防疫措施时，除了罚款处分之外，还将实行两周内禁止集合的“一次性淘汰制”。 在确诊患者减少趋势停滞的情况下，变异病毒流入正在增加。据防疫当局透露，仅在6日就有12名变异病毒患者被确认。国内变异病毒感染者增至51人。新冠肺炎病毒疫苗接种将于本月中旬开始，人们担心会出现第4次流行。

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