“像宋康昊一样演技出色的演员？”，好莱坞向韩国演员抛出橄榄枝. February. 08, 2021 07:27. by 金哉希 jetti@donga.com. 电影《寄生虫》获得奥斯卡金像奖后，好莱坞对韩国演员的关注度明显增加。在《寄生虫》中饰演“基宇”一角给海外粉丝留下深刻印象的崔宇植将出演美国电影制作•发行公司“A24”制作的浪漫电影《Past Lives》。在加拿大度过学生时代，英语流利的崔宇植在《寄生虫》的主角中率先进军好莱坞。影片讲述了小时候在韩国陷入爱情的两个人在各自的人生中重逢后发生的故事。A24曾负责制作和发行获得奥斯卡最佳影片奖的《血色月光》等，是在美国当地很有影响力的电影制作•发行公司。 在即将上映的好莱坞作品中，也有多名韩国演员登场。通过李沧东导演的《燃烧》受邀参加戛纳国际电影节的女演员全钟瑞以好莱坞电影《蒙娜丽莎与血月亮》的主演身份结束了拍摄。马东锡在预定于今年上映的漫威新作《永恒族The Eternals》中饰演英雄“吉尔伽美什”。 好莱坞对亚裔演员的需求也随之增加。在亚马逊工作室制作的题目未定的犯罪片中，韩裔美国演员丹尼尔•戴•金和兰德尔•朴担任主演。美国演艺媒体《Deadline》报道说：“好莱坞大型摄影棚目睹了《The Farewell》、《寄生虫》、《致所有我曾爱过的男孩》等亚裔登场的作品的成功事例，纷纷邀请亚裔或亚裔美国人担任主演。”

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