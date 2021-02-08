弗赖堡队的郑优营，面对多特蒙德队远射攻入个人赛季第3球. February. 08, 2021 07:27. by 兪載泳 elegant@donga.com. 德甲弗赖堡队所在的郑优营(22岁•照片)在球队时隔11年之后再次战胜强队多特蒙德队这件事上起到了决定性的作用。 6日，在德国弗赖堡的斯瓦茨瓦尔德体育场举行的德甲第20轮与多特蒙德队的主场比赛中，郑优营率先攻入一球，帮助球队以2比1取得了胜利。这是他本赛季的第3粒进球。弗赖堡最近一次战胜多特蒙德还要追溯至遥远的2010年5月8日(3-1胜)。本场比赛之后弗赖堡队以8胜6平6负(积30分)的成绩升至联赛第8位。 本赛季第3次首发出场的郑优营在下半场第4分钟接到从左路突破的队友传来的传球，以20米远射破门。这是他在上月24日与斯图加特队的比赛中攻入本赛季第2粒进球后，时隔2场比赛再次得分。郑优营跟着孙兴慜(托特纳姆热刺队)的膝盖滑行庆祝动作欢呼，下半场第7分钟，郑优营也用有感觉的传球击中对方防守的软肋，在此过程中，他的传球间接帮助队友乔纳坦•施密特再入一球。 获得自信的郑优营展开了诱导对方犯规的智能进攻，直到下半场第25分钟为止一直活跃在场上，之后被队友替换下场。足球统计专门网站“whoscored”赛后给郑优营打出了两队最高分7.87分。包括德甲时期在内，孙兴慜在对阵多特蒙德队的比赛中攻入9球后，郑优营本场的表现堪称 “天敌”级别。德国足球媒体《踢球者》也好评如潮地说：“郑优营结束了球队面对多特蒙德队19场比赛无胜绩的噩梦。” 另外，德乙联赛不伦瑞克队所在的池东沅(30岁)在7日与汉诺威96队的比赛中，在上半场第17分钟攻入一球。这是池东沅自2019年3月以来时隔1年零11个月在正式比赛中进球。当时的对手也是多特蒙德。

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