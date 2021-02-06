韩美在拜登就任后首次举行防卫费磋商……“尽快达成协议”. February. 06, 2021 07:26. by 崔智善记者、纽约=常驻记者 柳在东 aurinko@donga.com,jarret@donga.com. 《韩美防卫费分摊特别协定》磋商在美国总统拜登就任后正在加速进行。防卫费分摊额磋商因美国前总统特朗普在任期间无理要求韩国增加分摊额而陷入长期胶着状态，但在白宫易主后，韩美两国一致同意“尽快达成协议”。再加上拜登当地时间4日表示“将中断驻德美军撤离计划”，预计驻韩美军裁减说也将有所平息。 韩国外交部5日表示，为签署第11次《韩美防卫费分摊特别协定》，通过视频举行了第8次会议。这是拜登总统就任后两国首次举行的正式会议。韩美防卫费分摊磋商大使郑恩甫、美国国务院防卫费分摊磋商代表唐纳·韦尔顿、驻韩美军司令部及两国国防部相关人士等参加了会议。韩国外交部表示：“双方为消除此前持续的分歧和达成相互可接受的协议进行了认真的讨论”，“双方决定尽快达成韩美防卫费分摊协议，作为韩半岛及东北亚和平繁荣的关键（linchpin），为加强韩美同盟和联合防卫态势做出贡献。” 韩美去年3月就2020年防卫费分摊额从前一年的1.0389万亿韩元上调13%左右的方案达成临时协议。但是，特朗普表示，“我们要求韩国拿出更多的（分摊额）比率。韩国是富国”，拒绝达成临时协议，施压增加金额。此后，随着美国主张上调50%左右，双方一直未能找到谈判的突破口。 陷入胶着状态的韩美间磋商在拜登总统就任约半个月后重新开始，分析认为，这体现了白宫具有尽快解决阻碍加强韩美同盟的悬案的意志。 据悉，随着韩美举行第8次会议，分摊额有可能在去年暂定达成一致的上调13%的水平上达成协议。韩国政府相关人士表示：“以在特朗普前总统拒绝之前两国达成协议为基础开始谈判，并在多个领域取得进展。我认为这是合理的决定。” 拜登政府上台后，随着防卫费分摊特别协定磋商的加速，白宫的驻韩美军政策也将发生变化。拜登当地时间4日访问华盛顿国务院大楼时表示：“在国防部长劳埃德·奥斯汀对全世界美军部署进行评估之前，将中断裁减驻德美军的计划。”去年7月，特朗普对德国的国防开支规模感到不满，表示要撤走或重新部署三分之一的驻德美军，但拜登立即中断了这一计划。因此，有分析认为，与特朗普为提高分摊额而把撤走驻韩美军作为施压筹码不同，拜登不会拿驻韩美军说事的可能性增大。 此外，美国国务院正在讨论重新任命空缺4年的朝鲜人权特使的方案。美国国务院发言人室相关人士当地时间4日对“美国之音”电台表示：“作为政策研讨程序的一环，将与相关部门一起，按照政府外交政策的优先顺序，观察填补特使空缺的问题”，“其中也包括对朝人权特使。”自前任特使罗伯特·金2017年1月辞职后，朝鲜人权特使的位置在特朗普政府一直空缺。

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