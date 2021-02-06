变异病毒扩散中疫苗出现问题……令人忧虑的春节防疫. February. 06, 2021 07:26. . 韩国食品医药品安全处中央药师审议委员会劝告允许阿斯利康新冠疫苗。但对于65岁以上高龄人群接种疫苗，该委员会表示：“应该补充供判断效果的资料，并由预防接种专门委员会进行讨论。”与劝告高龄层可以接种的第一次咨询会议不同，虽然认可稳定性，但是否具有实际效果，资料不足。虽然最终检验委员会可能允许高龄层接种疫苗，但不能排除拒绝高龄层接种的可能性。 疫苗量的确保也出现了变数。据国际疫苗共享项目“新冠疫情保障机制”透露，截至6月将流入韩国的疫苗约有135万人份。这是当初韩国政府决定从“新冠疫苗保障机制”得到的1000万人份的约七分之一。政府原计划上半年内对包括850万名高龄层在内的1030万名进行接种。在接种疫苗之前，已预计会出现差池。疫苗应根据安全性、有效性检验结果，灵活调整接种对象顺序，实现安全有效的接种。 变异病毒开始在社区扩散。到目前为止，来自英国、巴西和南非的变异病毒感染者共有39人。防疫当局承认因未能管理感染者违反自我隔离守则而扩散的责任。从他们所在地区接触过的人身上，也有可能出现新的感染者。这是此前海外不断发出变异病毒警告的情况下仍然采取松散对策的结果。变异病毒传播力强，可以使疫苗无力化，因此在检疫过程中要彻底防止，并切实管理感染者。 专家们认为，此次春节长假将成为新冠疫情再次扩散的关键。最近每天平均有400名左右的确诊患者出现，因此与去年中秋节长假（平均62.4名）相比，此次春节长假在新冠疫情扩散面前更加脆弱。政府把包括禁止5人以上聚会在内的现行保持社交距离（首都地区2.5级，非首都地区2级）延长到春节假期，并劝告克制返乡及走亲访友。新冠疫情持续一年多，经济损失和心理疲劳度巨大。但是，为了防止更大的损失，全体国民要遵守防疫守则，防止“春季第四次大流行”。

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