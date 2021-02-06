电影《米纳里》入围最佳女配角奖等美国演员工会奖3个部门的候选名单. February. 06, 2021 07:26. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 电影《米纳里Minari》(照片)入围了第27届美国演员工会奖(SAG)3个部门的候选名单。美国演员工会4日(当地时间)表示，《米纳里》入围最佳群戏奖(全体演员)、最佳女配角奖(尹汝贞)、最佳男主角奖(史蒂文•元)候选名单。 美国演员工会奖是以美国演员工会所属演员在美国制作的电影和电视作品为对象，选出获奖者。讲述移民美国的韩裔家庭定居过程的《米纳里》此前还入围了美国金球奖最佳外语片奖候选名单。 美国演员工会奖获奖作品获得金球奖，甚至是奥斯卡奖的情况也不少。

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