多情如我. February. 06, 2021 07:26. . “多情如病，彻夜难眠。”这是李兆年写的时调的终章。该作品出自高丽后期。但是700年间没有被人遗忘、没有改变的，似乎不仅仅是时调。很久以前成为诗人的某种心情，今天我们同样感受得到。有时诗会超越时间而来。 如果说李朝年的《多情歌》是高丽末期的，那么金京美的《多情歌》就是今天的。原来《多情歌》是春天的歌曲。多情是春风般甜蜜苦涩的情感。没有比无端心绪不宁的春天更适合感情泛滥的时候。但是，我们是逐渐失去季节征兆的现代人，之于读《多情歌》，季节并不重要。 常以为好东西多了会更好。钱是好东西，因此富人多好啊！力气是好的，所以有力气的人多好啊！“多情”是指情多。所以，如果情是好的，那么“多情”肯定也应该更好。但是，多情有时就像生病一样让人心痛。我那想依靠多情的心灵的多情，令我们悲伤。情是好的，为什么多情会让人难过呢？为什么今天的《多情歌》会让人觉得丢弃了甜蜜只剩下苦涩呢？ 答案，诗人早已知道，我们也猜得出来。多情成为弱点的日子，多情反而受伤的日子，觉得多情一无用处的日子，我们无法自由自在。就算斩断感情，无关生死，真实地感受世道艰难。再过许久，如果出现新的《多情歌》，想听到有人说，就算率性多情、就算平心接受多情也无妨。

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