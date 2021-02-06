退溪先生的祭祀桌上，只有“年糕烫、干明太鱼脯、煎饼、水果、酒”. February. 06, 2021 07:26. by 朴钟敏记者 blick@donga.com. “年糕烫、干明太鱼脯、煎饼、水果、酒” 退溪李滉先生宗家的春节祭祀桌上只有这5种食物。第17代宗孙李致亿(45岁)表示：“春节祭桌虽然精心布置，但办得很简单。”这是反映退溪先生教诲的结果。众所周知，退溪先生在祭桌上留下了“不要放油蜜果(面粉和蜂蜜混合后，用油煎的饼干。意指制作过程繁琐又贵的东西)”的遗训。 根据传统祭礼文化指南《朱子家礼》，春节是摆上简单食物向祖先拜年的日子。《朱子家礼》上写着“在春节祭祀桌上摆上一杯酒、一盏茶、一盘水果，只倒一次酒，不读祭文”。 专家建议，在摆节日祭祀桌时，不要拘泥于形式，要根据情况和境地进行调整。更何况，为防止新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，今年春节不能聚集很多人，因此，更没有必要举行丰盛的祭祀。 成均馆典礼委员会委员长金东睦强调称，“重要的不是形式，而是心意。”金委员长表示：“没有必要非得做牛肉、烤肉等祭祀食物”，“如果切一斤我喜欢的五花肉拿来烤，那就成了烤肉(肉)。” 春节的祭祀桌上，放一碗年糕汤和一盘肉菜，再添些作为甜点吃的水果就足够了。没有必要使用昂贵的祭祀酒。也可以使用米酒等传统酒或倒水。水果不需要具备祭祀桌上总是出现的“枣栗梨柿(枣子、栗子、梨子、柿子)”，只要根据个人喜好放上适合食用的水果即可。金委员长解释说：“如果摆上可以吃早饭的祭祀桌，从各方面来说都没有负担”，“准备自己都不吃的食物，让祖先们吃反而成了问题。” 韩国国学振兴院也指出，应该改善过度的祭祀桌文化。振兴院相关人士表示：“简朴的祭祀桌在经济上有了富余之后逐渐变得复杂”，“希望祭祀桌能以适用于保持距离的今年春节为契机，找回其原有的面貌。”

한국어