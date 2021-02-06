曾治疗过普京政敌纳瓦尼的55岁医生突然去世，不排除他杀可能性. February. 06, 2021 07:27. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 曾对因剧毒物而中毒的普京总统的政敌阿列克谢•纳瓦尼进行紧急治疗的50多岁医生突然死亡。 4日(当地时间)，美国CNN等媒体报道说，马克西米辛•谢尔盖•瓦伦蒂诺维奇博士突然去世，享年55岁。俄罗斯鄂木斯克急救医院发表声明称：“很遗憾告诉大家一个消息，鄂木斯克急救医院1号麻醉•复苏担当副首席医生瓦伦蒂诺维奇博士突然死亡的消息”，“工作28年挽救了数千名生命的他过早地离开了人世。”医院方面没有公开具体死因。 突然死亡的瓦伦蒂诺维奇博士是去年8月20日从西伯利亚飞往莫斯科的飞机上对出现剧毒症而陷入昏迷状态的纳瓦尼进行紧急治疗的医疗团队成员。瓦伦蒂诺维奇博士当时是麻醉•复苏部门的最资深负责人。 纳瓦尼的助理莱昂尼德•沃尔科夫表示：“瓦伦蒂诺维奇博士是纳瓦尼处于昏迷状态时的负责人，比任何人都清楚当时他的状态，因此不能排除杀害的可能性。”

한국어