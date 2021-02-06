遭遇“三连败”想哭的热刺队… 贝尔无法上场，孙兴慜“缺乏自信”. February. 06, 2021 07:27. by 李元洪 bluesky@donga.com. 是因为“自信心不足”吗？孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)的进球沉默持续了30天，托特纳姆热刺队也遭遇了本赛季的首个三连败。 托特纳姆热刺队5日在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的2020~2021英格兰足球超级联赛(EPL)第22轮与切尔西队的主场比赛中以0比1告负。这是本赛季球队首次遭遇联赛3连败，也是主场2连败。本场比赛之后，托特纳姆热刺队以9胜6平6负(积33分)继第7位的埃弗顿(积36分)之后，排在第8位，切尔西队(积36分)虽然与埃弗顿队积分相同，但在净胜球上领先对手，攀升到了第6位。托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥自2000年在波尔图队(葡萄牙)首次担任主教练以来，在327场主场比赛中首次遭遇主场2连败。 孙兴慜虽然打满全场，但未能贡献攻击点(进球或助攻)。自上月6日在与布伦特福德(英冠联赛)的英联杯半决赛中进球后，孙兴慜已连续6场(正规联赛5场，FA杯1场)无法斩获进球。海外媒体和穆里尼奥认为孙兴慜和托特纳姆热刺队的低迷是自信心不足。英国媒体《足球伦敦》就孙兴慜表示，“把球(向后传)转向了热刺队的本方防守区域，而不是切尔西队的后防阵营。自信心似乎跌到了谷底。” 穆里尼奥教练在赛后呼吁说，能踢攻势足球的球员们纷纷受伤，并表示，“能进入轮换阵容的球员也不多，有些球员感到十分疲劳。”他接着说，“自信心在足球上非常重要，球队总是出现不好的结果，(我)该做点什么了。”

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