迟来的供给不足告白，任重道远的“第25个房地产对策”. February. 05, 2021 07:43. . 韩国政府昨天出台了“2·4住宅供应对策”，其内容为截至2024年在全国范围内新建和供应83.6万套住宅。这是现政府执政以来出台的第25个房地产对策。可以看出，为了跟上文在寅总统在新年记者会上预告的“超出市场预想的特别供给对策”，费了不少力的痕迹。可以说，除了放宽首尔江南重建和解除绿化带限制之外，所有可用的供给对策都扒拉在了一起。 政府计划以公共主导再开发、再建筑的方式向首尔提供9.3万套住宅，通过临站地高密度开发提供7.8万套住宅。计划4年间在首尔建设的32.3万套住宅，相当于目前江南三区的全体公寓规模。对于只反复强调“住宅供应并不短缺”的政府来说，这算是“大转变”。政府在执政第五年推出的中长期对策能获得多少推进力，还是个疑问。 政府提出方案称，只要三分之二的工会成员同意，韩国土地住宅公社、首尔住宅城市公社将作为重建、再开发的实施者，在5年内完成通常需要13年的整顿事业。据说，如果接受公共主导，将上调容积率，并免除重建工会成员两年的居住义务和重建超额利润负担金，提高收益性。因居民间的分歧、事业性不足而停滞的部分地区，再开发速度将会加快。 但是，随着未得到同意的工会成员比率的提高，认为财产被强制收容的人的反对会越来越大。高密度开发临站地、准工业地、低层居住地，公共很难解决错综复杂的权利关系。因为这些原因，如果不能按时确保民间拥有的土地，那么承诺的住宅供给势必会比计划推迟很多甚至于胎死腹中。 从量方面来看，此次对策有望起到减少无住宅刚需者对购房的不安感的效果。但是，看不到针对眼下因为缺乏可入住的全租房而饱受痛苦的租房者制定的对策。政府哪怕从现在开始，也应该制定能够引导多住宅者把所拥有的量投放市场的交易税缓解方案，让目前极度供应不足的市场得到喘息之机。

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