“超级碗”即将打响，堪萨斯城酋长队基尔戈头发只剩下一半的理由是…. February. 05, 2021 07:43. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 险些代替“超级碗”打开了“病毒碗”。进军美国职业橄榄球联盟(NFL)决赛“超级碗”的堪萨斯城酋长队选手们好不容易避免了与新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊患者接触的危机。 据美国体育专门媒体《ESPN》4日报道，上月31日，为堪萨斯城队内20多名运动员和工作人员理发的美容师突然被确诊感染新冠病毒。当时，替补中锋丹尼尔•基戈尔(34岁•照片)正在理发。在得知确诊消息后，基戈尔和其他选手的理发立即被中断。基戈尔是继外接手德马库斯•罗宾森之后第二个剃头的人。由于球队的快速应对，避免了球员们大量感染新冠病毒。但是基戈尔整理完头发后，将头发的一半全部剃掉，吸引了人们的眼球。 在避免进行密切接触的选手名单中，还有球队的核心选手帕特里克•马霍姆斯(26岁)。虽然美容师和选手们都戴着口罩，但如果美容师的确诊消息稍微晚一点公布或球队应对迟缓，超级碗的进行本身就会变得困难。堪萨斯城队将于8日上午在美国佛罗里达州坦帕的雷蒙德詹姆斯体育场，与坦帕湾海盗队进行第55届超级碗比赛。 根据美国疾病控制预防中心(CDC)发表的“超级碗 新冠病毒防疫方针”，在7.5万名球场可容纳人数中，只有相当于三分之一的2.2万人被允许入场。其中7500个名额计划免费提供给正在防疫现场献身的医疗人员。

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