追踪DNA变化，测定疾病-衰老发生时间. February. 05, 2021 07:48. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星未来技术培养事业支援的延世大学医学院金亨范教授(照片)和他带领的研究组在世界上首次开发出了通过改变DNA碱基序列来测定生命现象发生的时间的系统。也就是说，可以计算出感染病毒的时间和衰老发生的时间等。 包含上述研究结果的金教授研究小组的论文，在准确掌握疾病、衰老等生物学现象发生的时间上找到了突破口，并于3日(美国当地时间)刊登在了世界性的生命科学专门学术杂志《Cell》上。此次研究于2017年6月被选定为三星未来培养事业课题，并得到了支援。 金教授研究组此次的研究与延世大学医学院郑仁京•赵成来教授、延世大学应用统计学系教授朴泰荣、首尔大学电气信息工学部尹成鲁教授研究组共同进行。三星未来技术培养事业支援的研究课题刊登在著名国际学术杂志《Cell》尚属首次。迄今为止，在顶级国际学术刊物上介绍的韩国籍论文有5篇自然和6篇科学论文。 生命体受疾病影响，DNA碱基序列会发生变化。如果查出碱基序列从什么时候开始发生变化，就可以追踪疾病是从什么时候开始发生的，由此可以根据疾病的进行程度使用不同的治疗方法。如果确认人体感染病毒的准确时间，就可以根据疾病的进展情况使用适当的治疗药物。 金教授解释说：“利用与测定化石等年龄的放射性同位素测定法相同的原理，可以准确掌握生命体内发生的各种现象的时间通道”，“今后可以用于疾病发生过程追踪、衰老等大部分生物学研究。”

한국어