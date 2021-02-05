女说唱歌手李英智为帮助困难邻居捐款1.4亿韩元. February. 05, 2021 07:47. by 朴钟敏记者 blick@donga.com. 女说唱歌手李英智(19岁•照片)附含“保持社交距离”的意思，把自己亲自制作•销售的手机保护套的全部收益拿出来捐给了社会福利共同募捐会。 募捐会4日表示：“李英智和粉丝们一起以捐款的名义将销售收入全额1.4亿韩元转赠给了募捐会。” 最近深受年轻人欢迎的李某去年制作了包含防止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)扩散信息的手机保护套。之后她通过自己的社交媒体等表示“将手机保护套销售金全部捐赠出去”。 李某设计的手机保护套上包含“不让出去就不要出去”等搞笑表现保持社交距离的字句。该手机保护套在开始销售1小时左右就卖出了2200个，非常受欢迎。 李某和粉丝们要求将此次捐款用于为因新冠病毒而陷入困境的孤寡老人提供便当及心理援助的事业。另外，对Group Home儿童营养支援事业和为虐待受害儿童的心理情绪支援事业、青少年未婚妈妈自立支援等也表示了关心。募捐会方面解释说：“李某对支援对象提出了积极的意见，因此采取了这一措施。” 李某通过募捐会表示：“此次捐款是购买手机保护套，与参与分享的所有人一起进行的”，“就像在困难的情况下大家齐心协力一样，希望大家在防疫新冠病毒时也能一起努力，早日解决问题。”

한국어