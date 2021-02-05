今年春节长假期间大众交通的末班车时间不会延长. February. 05, 2021 07:48. by 李青雅记者 clearlee@donga.com. 今年春节长假期间(11∼14日)大众交通的末班车时间不会延长。首尔市为了阻止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，出台了上述春节综合对策。 首尔市相关人士4日表示：“我们认为目前处于新冠病毒再扩散的重大关口，所以把重点放在了高强度的防疫措施上。”最近21天内确诊人数在100~150人之间徘徊，呈现减少趋势的首尔市每日新增确诊患者2日为188人，3日为172人，出现明显的反弹迹象。 为了加强防疫，增加了地铁和公交车的日防疫次数，在首尔站、高速巴士客运站等8个主要车站集中投入了防疫人力。在客运站设置了隔离站，可以立即隔离感染者。同时，还将对大型超市、百货商店、传统市场等人满为患的地方进行防疫及安全检查。 另外，政府方面还取消了经由市立墓地的市内公交车增编和免费循环公交车。2月6日、7日和11日~14日将关闭市立治丧设施奉安堂，取而代之的是支援“网络追悼之家”服务。 诊疗及治疗将持续进行。长假期间，各自治区将运营1处以上的筛选诊疗所，并继续运营传染病专门医院和生活治疗中心。对露宿者设施、棚户区、残疾人福利馆等弱势群体，通过提供盒饭或将食物送到家里等非面对面的方式进行支援。首尔市企划调整室室长赵仁东(音)表示：“春节长假期间，将保持彻底应对传染病的态势。”

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