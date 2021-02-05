青瓦台：“就韩日关系改善、韩美日合作的重要性达成共识”. February. 05, 2021 07:48. by 黃炯? constant25@donga.com. “两国首脑决定在新冠疫情稳定后举行韩美首脑会谈。” 青瓦台发言人姜珉锡表示，文在寅总统4日与美国总统拜登通电话时，就韩美首脑会谈的时间达成了上述共识。青瓦台表示：“两国首脑一致认为，应该尽快共同制定一揽子对朝战略。”因此有分析认为，文在寅为了说服拜登重启朝美无核化谈判，可能会尽快推进韩美首脑会谈。 据青瓦台介绍，拜登在与文在寅的通话中提到了“面对面进行对话”的重要性，并表示“期待一定直接见面进行磋商”，文在寅回应说，“如果能够直接对话，对韩美两国国民来说将是一个特别的时间。”虽然还存在新冠疫情的变数，但也有预测认为，可能会推动文在寅在4、5月份访问美国。 青瓦台当天似乎意识到在对朝政策上可能与出面抹除前总统特朗普的拜登政府不合拍的观测，表示，“两人进行了很合得来的对话。韩美首脑通话氛围一片和气。”青瓦台谈到两国领导人同为天主教徒，并表示，“通话期间三次露出笑容”。据青瓦台介绍，尤其是文在寅对拜登说“感谢您在就任后繁忙中打电话”，拜登说，“没有忙到无法（与文在寅总统）通话的程度”，露出了笑容。 此外，文在寅在提到拜登的就职演说时说，“我感受到了总统战胜史无前例的挑战、要完成充满希望的美国故事的意志”，拜登回答说，“这希望之一就是韩国”，“期待在更多的领域加强关系”。

한국어