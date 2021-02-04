一边批判“预付政权”一边效仿执政党的第一大在野党. February. 04, 2021 07:59. . “国民力量”党院内代表朱豪英昨天在交涉团体代表演说中表示：“如果像总统所说的那样，在认真检查过去三次灾难援助金的支付效果后，‘是在财政可以承受的一定范围’，我们将积极予以协助。”他还建议成立“朝、野、政当事者协议机制”，以便向新冠疫情受害当事人提供迅速而实质性的援助。 朱豪英除了政府和执政党正在准备中的损失补偿、灾难援助金之外，还追加了“紧急生存资金”“拯救家乡紧急资金”等各种名目的支援对策。他甚至提议，对个体户免除3个月的电费等各种公共费用。分析去年灾难援助金支付效果、衡量财政条件的初衷不知去向，似乎把重点放在给予比政府和执政党更多的支援上。 根据客观标准迅速补偿个体户的损失，在野党当然需要协助。但是，仔细研究有没有不必要地浪费税金，财政是否能够负担，纠正政府和执政党的错误，这才是在野党应承担的责任。在野党曾批评现政府是“预付政府”，但考虑到4月首尔和釜山市长选举战选票，担心会输给政府和执政党的财政“撒钱”而摇旗呐喊，这种做法前后矛盾。 对于执政党的单边独奏，朱豪英表示，“人事听证会被嘲讽为毫无意义的走过场”，但无力的在野党的责任也不小。在在野党的舞台——听证会上，连一个“一击”都没有出手，只是被执政党牵着鼻子走，应该反思一下是不是出现了“听证会无用论”。 在这种情况下，“国民力量”党在国会对政府质询中散发了要求政府和执政党给性暴力定规则的文件。在野党议员们批评政府政策的问题点并提出对策，是在野党的本分。但如果对政府质询只针对特定规则，则很有可能变质为单边主义烙印，而不是政策攻防。在野党应该致力于发掘能够主导政局的议题，而不是纠缠于规则战争等政治工程。在野党只有像在野党一样，才能控制政府和执政党的单边独奏，在整个国政中发挥“牵制与均衡”的作用。现在的在野党似乎还有很长的路要走。

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