机智的力量. February. 04, 2021 07:59. . 在豪华的厨房里，两个男人正在做饭。左侧消瘦身材的男子是料理师，右侧大腹便便的男人是红衣主教(枢机主教)。上了年纪的红衣主教用自己制作的酱汁让年轻的厨师大吃一惊。品尝过酱汁的厨师说“怎么会有这种味道”，一副难以置信的表情，手里拿着浅底锅的红衣主教凝视着远方，脸上露出了欣慰的笑容。 19世纪法国画家杰安•乔治•维贝尔画的这幅画，就像21世纪“烹饪节目”的一个场面一样，虽然给人带来趣味，但同时也令人产生一种好奇。供奉教皇的最高级别神职人员为什么在厨房做饭呢？虽然现在做料理的男人很常见，但这事放在19世纪就另当别论了。特别是上流层男性或高层神职人员进入厨房在当时是难以想象的事情。但是该枢机主教穿着鲜红的礼服，围着围裙，熟练地展示着料理实力。 事实上，维贝尔画这幅画的目的就是为了揭露神职人员的伪善生活和腐败的上流社会。他活动的时代是普鲁士-法国战争和巴黎公社、拿破仑三世的废位和第三共和政体的建立等从君主制向共和制过渡的法国社会的政治剧变时期。当时，高层神职人员大多是王族或贵族出身，过着奢华的生活，因此，对共和主义者来说，他们是批评的对象。在这种氛围中，维贝尔因讽刺神职人员而名声大噪。在他的画中，红衣主教或主教因做料理、打牌、叫算命先生占卜、因日益增加的体重而减肥等，其面貌与宗教生活相去甚远。 虽然内容有些不敬，甚至可能会面临牢狱之灾，但充满机智和幽默的他画的画在美国也广为人知，十分受欢迎，甚至连神职人员也很喜欢。这种连批评的当事人也为之倾倒的维贝尔的讽刺画，展现了比尖锐的批评更强大的机智的力量。就像今天的时事漫评一样。美术评论家

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