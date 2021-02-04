缅甸国民敲锅鸣笛向军方抗议. February. 04, 2021 07:58. by 李恩澤 nabi@donga.com. 缅甸人民反对军事政变的行动正在全国各地扩散。医疗人员拒绝对军部提供诊疗服务，在城市中心不断出现抗议性汽车鸣笛。在社交媒体上也接连出现批评军方的信息的情况下，军方出面表示将对这种行为进行处罚。 英国《卫报》报道说，从3日开始，缅甸全境的医院里，医生和护士们开始拒绝诊疗。他们不仅中断了对发动政变的军队的医疗支援，还有一部分人干脆拒绝上班。国立和公立的20多家医院和首都内比都的1000张病床规模的医院也参与了此次活动。据美国ABC报道，缅甸累计新冠确诊患者14.03万例、累计病亡3100多例（截至2日）。应对新冠疾病的医疗体系一旦瘫痪，军部也会变得困难。缅甸医疗人员2015年也开展了反对军方的“黑丝带运动”。 在住宅区，人民们从2日下午开始涌向阳台，高喊“昂山素季万岁”，并大声敲打着铁盆、平底锅等金属器皿。缅甸民主化的象征——国务资政昂山素季在政变发生的1日被软禁在家。一名市民对ABC新闻频道表示：“敲鼓或敲打器具，发出喧闹的声音，意味着驱赶恶魔。” 针对军队所属企业生产的啤酒等的抵制运动也在扩散。缅甸最大城市仰光的一家餐厅老板表示，“只承认市民支持的政府”，表示不会使用军方企业提供的食材。 推特和脸书接连上传了象征昂山素季领导的全国民主联盟的“红色”照片。网民们上传了红色背景的昂山素季照片和抨击军方的信息，呼吁国际社会给予帮助。缅甸市民运动家在脸书上开设的“市民不屈服运动”页面，开设24小时内就吸引了15万名订阅者。 主要外国媒体分析称，缅甸市民们之所以选择这种方式而不是大规模街头集会，是因为担心昂山素季的安危。因为如果街头示威刺激军队，演变成暴力事件，可能会对昂山素季造成危害。军方对事态的发展保持高度警惕。当地媒体《缅甸时报》3日报道说：“新闻部表示，将严厉处罚散布虚假事实的行为。” 国际社会加大了批评力度。美国国务院2日把此次事件定性为“政变”，并施压称可以限制对缅甸的所有援助项目。脸书关闭了在线播放政变宣言的缅甸军方电视台的账号。 联合国安理会2日为通过谴责缅甸事态的声明，举行了紧急非公开视频会议，但由于常任理事国中国和俄罗斯的态度不积极，未能达成协议。

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