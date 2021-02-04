9比0！曼联队主场狂胜南安普顿队. February. 04, 2021 07:58. by 金正勋记者 hun@donga.com. 比赛开始哨声响起两分钟之后，“圣徒”南安普顿队的噩梦开始了。 3日，在英国曼彻斯特的老特拉福德球场举行的英格兰足球超级联赛(EPL)2020~2021赛季曼彻斯特联队与南安普顿队的比赛。上半场第2分钟，南安普顿队的亚历克斯•扬克维茨争抢传球时，用脚踢了斯科特•麦克托米内(曼联)的膝盖。扬克维茨随即被罚下场。此后，比赛气氛开始急剧倾斜。 上半场第18分钟，曼联队凭借艾伦•万比萨卡的进球率先打破场上僵局，接着第25分钟马库斯•拉什福德再次攻破对方球门。雪上加霜的是，9分钟后南安普顿队又因乌龙球丢了一球。上半场第39分钟，埃丁森•卡瓦尼也加入进球者行列，曼联队以4比0领先结束上半场。 下半场曼联队继续着猛烈攻势。下半场第37分钟，曼联队的第7粒进球出现，南安普顿队的球员再次被罚下场，南安普顿队进行的社交网络服务(SNS)转播也停止了。曼联队的第8、9粒入球未被提及。以9比0获胜的曼联队虽然以44分(多赛两场)的积分与领头羊同城死敌曼城队持平，但因净胜球少而排在第二位。 赛后，南安普顿队主教练拉尔夫•哈森许特尔表示：“虽然努力避免在下半场失球，但我们场上只有9名球员，很难阻止曼联队。”这不是南安普顿队第一次以9球之差败北。在2019年10月与莱斯特城队的比赛中，球队曾以0比9败北。当时，球队发表了声明，并向球迷道歉。哈森许特尔教练表示，“虽然真的很可怕，但是2年前以0比9负于对手后，我们也坚强地站了起来。我们会再次这样做。”

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