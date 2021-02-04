美国防部对李仁荣的发言表示“联合军演的准备态势是第一位的”. February. 04, 2021 07:57. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、权五赫记者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. 针对韩国国内有人提出推迟或缩小预定3月举行的韩美联合军事演习，美国国防部表明了否定的立场。特别是对于联合演习的性质，甚至破例使用了“不挑衅”的表述，强调了实施演习的必要性。 当地时间2日，美国国防部发言人约翰·瑟夫就韩国统一部长李仁荣在广播采访中表示“为了改善南北关系，可以推迟联合军演”一事，在回答本报的立场提问时反驳称：“军事准备态势是国防部最优先考虑的。”他解释说：“朝鲜持续的核武器和弹道导弹开发对韩半岛和美国构成了威胁”，“我们的演习是保障联合同盟准备态势的主要方法。”他还表示：“这些演习的目的在于维持同盟的准备态势，不具有挑衅性，完全具有防御性，即使今晚也做好了战斗的准备”，“对于联合演习的规模、范围、时机等方面的决定，（韩美）双方将考虑到这些因素来作出决定。” 据分析，美国国防部强调韩美联合军演是“非挑衅、防御性的演习”，是为突出它不会成为阻挠南北关系改善和对话的原因。实践《6·15共同宣言》南方委员会等民间团体称，上月底的演习是“极具挑衅性、费用高昂的战争演习”，敦促中断演习。美国就此进行了反驳。 据分析，美国国防部再次确认了如果不是新冠疫情等不可避免的原因、就不会推迟或缩小军演的立场。某相关人士表示：“驻韩美军不是已开始接种新冠疫苗了吗？”“李仁荣部长等人士提出推迟演习的主张令人担忧。” 此前，美国国防部发言人约翰·柯比也在1月28日的例行吹风会上表示，“没有比韩半岛更重要的军事演习”，强调了韩美联合军演的重要性。他还提到了韩美同盟的准备态势“今夜战斗”，称“这不是单纯的口号”。 李仁荣3日在首尔韩国新闻中心举行的外媒记者恳谈会上就韩美联合军事演习表示：“为了避免军事演习问题演变成韩半岛严重的矛盾状况，我们和朝鲜都希望能够智慧地、灵活地应对。”分析认为，虽然他没有直接提及两天前接受广播采访时发表的推迟韩美联合军演的立场，但强调“灵活应对”，暗示了推迟演习的必要性。韩国外交部长候选人郑义溶当天在发给国会外交统一委员会人事听证会的书面质询答辩书中，就定于3月举行的韩美联合军演表示：“据我所知，两国国防当局综合考虑新冠疫情等诸方面情况，正在紧密磋商中。” 美国国防部还对韩国国防部在2日出版的《2020国防白皮书》中将日本从原来的“伙伴”降格为“邻国”表示担忧。瑟夫表示：“韩美日三角合作对于应对朝鲜核武器和大量杀伤性武器及弹道导弹的威胁，维持地区和平、繁荣和稳定非常重要”，“我相信这是韩国和日本共同的观点。”他表示：“从这种观点出发，我们将继续努力寻找扩大合作以应对共同威胁的所有机会。” 美国国防部副部长提名人凯瑟琳·希克斯2日在国会参议院军事委员会人事听证会上评价说：“朝鲜与中国、俄罗斯、伊朗一起，具备了对美国利用宇宙基础军事力量构成部分威胁的力量。”他表示：“美国本土通过弹道导弹防御体系在朝鲜等国的洲际弹道导弹面前得到保护”，“今后将加强探测弹道导弹和高超音速导弹的识别能力，进一步改善导弹防御体系。”

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