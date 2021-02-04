LG化学将在中国无锡建“华东技术中心”. February. 04, 2021 07:57. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG化学将投资300亿韩元左右，在中国江苏省无锡市建设“华东技术中心”(鸟瞰图)。技术中心是以购买LG化学的石油化学产品的企业和合作公司为对象，提供产品开发、品质改善等综合解决方案的组织。 LG化学3日表示，最近与无锡市签订了设立技术中心的投资协议。LG化学投资约300亿韩元，无锡市将在建设、运营所需用地和基础设施等方面提供支援，建立以当地顾客为对象的技术支援和石油化学事业相关开发业务的技术中心。该技术中心计划于今年上半年(1 ~ 6月)动工，明年5月起正式投入运营。 技术中心所在的华东地区是LG化学石油化学事业本部在中国销售中约占60%，是汽车原材料、食品用包装材料相关企业占多数的地区。一旦华东技术中心开始投入运营，预计将与2015年建成的广州市华南技术中心一起面向中国全境提供服务。 华东技术中心地上3层的总面积约为1万平方米，有60多名研究开发人员常驻，负责顾客、技术支援。计划一半的研究人员由硕士学位以上等构成，与中坚企业研究所相比水准更高。另外，还将构筑与顾客拥有的实际量产设备相似规模的试验设备。仅制造加工及尖端分析设备就将投入90亿韩元左右。 LG化学于1995年在大田技术研究院设立技术中心后，于2019年转移到京畿乌山技术中心运营。另外，公司还在讨论今后在美洲和欧洲等地扩大全球技术中心的方案。

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