李洛渊：“第四批援助金，针对型发放和全民发放都要磋商”. February. 03, 2021 07:34. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国总统文在寅2日在国务会议上就新冠疫情的受灾援助问题表示：“减轻小工商业者和私营业者的困难，也是（不可避免的）课题。”这是他继前一天之后再次强调第四次灾难援助金的必要性。由此，共同民主党代表（党首）李洛渊表示：“将编制补充预算，准备第四批灾难援助金。” 在当天的国会交涉团体代表演说中，李洛渊就第四批灾难援助金表示：“将努力为时不晚地编制充分规模的补充预算”，“在补充预算的编制中，将同时磋商针对型和全民发放援助。”也就是说，将推进以小工商业者、私营业者为对象的选择性支援和像第一次灾难援助金一样以全体国民为对象的普遍支援。不过，李洛渊解释说：“为了振兴经济，全民援助金将在观察新冠疫情的情况下决定发放时间。” 随着执政党和政府正式宣布将推进第四批灾难援助金，预计将在2月的临时国会上正式展开有关补充预算的讨论。以4人家庭为标准支付100万韩元的第一批灾难援助金中，投入了约14万亿韩元的财政，考虑到这一点，包括选择性和普遍性援助金在内的今年第一次补充预算预计将最少达到20万亿韩元。 但是，经济副总理兼企划财政部长官洪楠基在李洛渊发表演讲后在社交媒体脸书上说，“国家财政只以国内生产总值（GDP）为准进行比较，不能就此了事。当然也不是聚宝盆”，对补充预算明确表示反对。他还说：“要同时进行全民普遍援助和选择性支援，政府很难接受。”

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