大法院：“深刻认识法官弹劾情况”. February. 03, 2021 07:34. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. 大法院(最高法院)1日就国会对釜山高等法院部长法官林成根提出的弹劾追诉案表示：“正在深刻认识对法官进行弹劾讨论的现状。对于弹劾程序，国会和宪法法院有权力。” 记者2日获悉，大法院接到“国民力量党”金度邑和尹汉洪议员询问对执政党推进的林部长法官弹劾追诉案立场的质疑书后，表示“大法院对此表明立场是不合适的”，并做出了上述回答。前一天，共同民主党等泛执政圈的161名国会议员提出了对林部长法官的弹劾追诉案。 当天，金议员在由国民力量院内代表主持的会议上敦促称：“大法院院长金命洙必须明确表明立场，坚决反对为捍卫司法部独立使命而在国会进行的‘驯服司法部’弹劾提案。” 据悉，当天下午法务部长官朴范界为就职典礼而拜访时，金大法院长也没有提及有关法官弹劾的问题。 对林部长法官的弹劾追诉案有望在4日的国会全体会议上进行表决。161名议员参与了弹劾案的提议，确保了表决法定人数—在职议员过半数(151人)这一条件，因此弹劾案通过的可能性很高。如果国会表决通过弹劾诉讼，宪法法院将决定是否进行最终弹劾。但是，有人预测说，将于本月28日退休的林部长法官从下月开始不再是法官身份，因此有可能不符合宪法法院做出弹劾法官决定的条件。

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