盐水冒充疫苗、阴性证明造假……“新冠诈骗”警报. February. 03, 2021 07:34. by 金祺容, 金潤鍾 kky@donga.com,zozo@donga.com. 新冠疫情的危害在世界范围内非常严重，海外甚至出现了出售假冒疫苗和阴性证明造假的诈骗犯罪。 在各国展开激烈的疫苗购买竞争的情况下，中国出现了假冒疫苗。据香港《明报》等媒体2日报道，前一天中国警方对新冠疫苗相关犯罪采取特别查处，逮捕了80多人，扣押了3000剂假疫苗。《明报》援引消息人士的话报道说，扣押的疫苗中国国营制药公司国药集团开发的新冠疫苗“爱可维”的赝品，这些假疫苗灌装的是生理食盐水。 中国新华社报道说，在北京、江苏、山东等地，当地警方也联合行动，查获了制售假冒疫苗的工厂，并拆除了相关工厂。根据调查结果，这些人通过微信（中国版Kakao Talk）以高价销售假冒疫苗。中国官方媒体《环球时报》（英文版）援引专家的话报道说：“被逮捕的犯罪嫌疑人计划将疫苗发往海外。” 据调查，欧洲各地都有人在买卖假的新冠检测阴性证明，各国都进入了紧急状态。欧盟警察机构——欧洲刑警组织1日在网站上公布：“恶意利用因新冠疫情和变异病毒扩散而加强旅行限制措施这一点，伪造新冠检测阴性证明的犯罪正在增加。” 在英国，盗用政府名义以100英镑（约15万韩元）的价格出售假阴性证明的犯罪团伙被抓获。这伙人在法国巴黎戴高乐机场以300欧元（约40万韩元）的价格向游客出售伪造的阴性证明的过程中被揭发。在荷兰和西班牙，通过社交媒体和电子邮件交易，造假阴性证明以50∼60欧元（约7万∼8万韩元）的价格进行交易。 欧盟主要国家将旅客提交48小时内发放的阴性证明义务化，成为“造假阴性证明”扩散的背景。欧洲刑警组织警告说，造假阴性证明像伪钞一样，通过多种软件和高质量复印、打印设备制作而成，令检疫当局很难区分。

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