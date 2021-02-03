“蚂蚁叛乱”美国GameStop事件将被拍成电影. February. 03, 2021 07:34. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 抵抗美国华尔街贪欲的“蚂蚁叛乱”GameStop事件将被拍成电影。尽管GameStop事态还没有结束，但好莱坞还是急忙开始制作电影，这表现出了大众对此次事态的高度关注。 1日(当地时间)，据美国演艺专门媒体《Deadline》报道称，世界最大的流媒体Netflix和电影公司米高梅(MGM)分别进入了GameStop事态的电影化阶段。GameStop事件是最近美国的蚂蚁投资者(散户)以在线网站“Reddit”等为中心团结起来，对抗华尔街对冲基金的卖空势力，使电子游戏流通企业GameStop的股价急剧上升的事件。对冲基金因为蚂蚁们的反击，损失了100万亿韩元。 Netflix与凭借《拆弹部队/The Hurt Locker》(2009年)获得奥斯卡最佳剧本奖的马克•鲍尔开始了谈判。鲍尔是好莱坞著名编剧，曾创作了描写本•拉登暗杀作战的《猎杀本-拉登/Zero Dark Thirty》(2012年)。一直批判Facebook、亚马逊等大型技术企业垄断市场的美国纽约大学商学院教授斯科特•卡拉威将以剧本咨询的方式参与其中。 男主人公是被称为“Netflix的皇太子”的诺亚•森迪尼奥。森迪尼奥在根据韩裔美国作家的同名小说改编的Netflix电影系列《致所有我曾爱过的男孩》中饰演皮特一角，成为明星。《华尔街日报》评论说：“通过年轻一代粉丝层较厚的森迪尼奥的选角，可以吸引更多熟悉抖音和视频游戏的一代来到剧场。” 《Deadline》表示，Netflix将故事焦点放在GameStop事态中展示的社交媒体功能上。Netflix相关人士表示：“在倾斜的竞技场，大众在对抗维持现状的既得权益的过程中，社交媒体起到了什么样的作用，我们将予以关注。” 米高梅公司在上个月29日获得了正在构思与GameStop事件有关的新作的畅销书作家本•梅兹里奇的电影版权。这本书的题目为《反社交网络》，将讲述与对冲基金相抗衡并主导叛乱的在线社区Reddit的股票讨论室“WallStreetBets”中聚集的“乌合之众(rag-tag)”投资者的故事。该片由凭借《触不可及》(2016年)获得奥斯卡最佳影片提名的资深制片人亚伦•莱德担任制片。 好莱坞以前也曾多次将发生在华尔街的事件拍成电影。以2008年次贷危机为素材的《大空头/The Big Short》(2015年)入围了奥斯卡颁奖典礼5个部门的候选名单，并最终获得了最佳改编剧本奖，票房也大卖，仅在美国就大赚了7000万美元。

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