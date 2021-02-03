三星电子位居“全球最受尊敬的企业”第49位. February. 03, 2021 07:34. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子1日(当地时间)在美国经济杂志《财富》评选的“2021年全球最受尊敬的企业”排名中位居第49位。这是继2019年之后，三星电子时隔两年再次进入前50名。 排名第一的是获得8.59分的美国苹果公司。苹果公司已连续14年位居榜首。亚马逊、微软、华特迪士尼、星巴克等依次排在第2~5位。都是美国企业。 三星电子是韩国国内企业中唯一进入前50名的企业。三星电子的评分是7.56分。现代汽车获得5.97分，排名第169位；LG电子获得6.54分，排名第196位。 在日本企业中，丰田汽车(第31位•7.76分)的排名最高。在中国企业中，排名最高的是获得6.99分的阿里巴巴集团控股有限公司(第61位)。 此次《财富》杂志的受尊敬企业排名评价是以全世界30个国家的52个行业、670家企业为对象进行的。让主要企业经营层和管理人员、分析师等，对企业的△创新 △社会责任 △长期投资价值 △产品•服务质量 △全球竞争力等9个项目进行打分，并核算排名。

한국어