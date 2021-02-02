个人与企业史上最多捐款……融化新冠寒流的“邻居爱”疫苗. February. 02, 2021 07:29. . 尽管处于史无前例的新冠寒流之中，“爱的温度塔”也上升到了114.5度。“爱心果实社会福利共同募捐会”昨天宣布，经过最近两个月的年底年初捐赠活动，筹集了目标额（3500亿韩元）的114.5%即4009亿韩元。去年的年度募捐额也达到8462亿韩元，刷新了历史最高纪录。虽然以企业的大手笔捐款为主，但个人自掏腰包筹集的比重也超过了30%。 据说，个人赞助的增加趋势在其他募捐活动中尤为突出。通过首尔市捐赠审查委员会转交的个人捐赠额从2019年的12亿韩元增至去年的58亿韩元，增加了5倍。国际儿童救助团体“拯救孩子（Save The Children）”的个人支援也达到630亿韩元，比上一年增加了13%。 生活在首尔的50多岁的残疾人表示，“想还我困难时得到的帮助”，捐赠了20袋大米。釜山的一名六旬男子捐献了母亲赙仪中扣除葬礼费之外的1000万韩元。还有捐出2年间卖废纸积攒的50万韩元的七旬老人、倾尽小猪储蓄罐送来700个暖贴的小学生、悄悄放下100个口罩的30多岁男子。据红十字会透露，虽然去年团体献血有所减少，但个人献血者增至196万人，增加了2万多人。 在新冠疫情冲击下，令人担心出现越是家境困难的人就越遭受巨大损失的“K”字形两极化，因此，自发性的分享运动更加令人高兴。根据去年第三季度（7月∼9月）的统计结果，只有下位40%的收入出现了减少。就业人数也创下了22年来的最大降幅，但长期员工有所增加，临时工和日用工减少了41万名以上。 最近下暴雪的当天，一名中年男子在首尔站前把身上的大衣和手套递给身体冻僵、请求买一杯咖啡的露宿者的照片见诸报端，令人感动。越是困难的时候，为了比自己更困难的邻居，给予自己所拥有的迫切之心频频出现，发挥了巨大的力量。听到新冠疫情中捐款也增加的消息，想起战胜无数战乱和灾难的患难相恤的传统，像打了疫苗一样，打开蜷缩的心胸，获得对抗新冠危机的勇气。

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