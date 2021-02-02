独自自强论. February. 02, 2021 07:29. . 旧韩末期，朝鲜不得不在中国、俄罗斯、日本、美国这四大强国的缝隙中摸索生存之路。李氏朝鲜因长期闭关锁国，对国际局势一窍不通，后来会见清朝驻日公使馆参赞官黄遵宪进行了咨询。当时黄遵宪写给金弘集的文章就是《朝鲜策略》。 《朝鲜策略》的要旨是“现在威胁朝鲜的国家是俄罗斯。朝鲜要想生存，就要与中国维持传统的事大关系，与日本建立友好关系，把美国引为新的友邦。”《朝鲜策略》反映了中国的立场，并大肆夸大了已经沦为纸老虎的中国国力。各论方面也有很多批判的内容。但是给朝鲜的教训是，在国际社会上不可能独自生存，朝鲜现在是危机状况，不要拘泥于过去，要在现实形势下选择未来的利益。实际上，不到30年时间，朝鲜成为清朝、日本、俄罗斯的战场，最终亡了国。 该文章一经介绍，立即在李氏朝鲜国内引起了强烈的抗议。代表性的事件就是岭南儒生们上传的岭南万人疏。刺激儒林的第一个要素是开放政策允许基督教流入、从而破坏儒教国家朝鲜的基础的危机感。西学鼓励发展工商业也引起了不满。“农业是产业的根本，要想财政富足，不是促进生产，而是要节制。世上物货总量已经确定，如果发挥技术这一妖术，由少数人掌握，那么君主也会挨饿。” 最令人郁闷的部分是对国际关系的看法。如果和包括仇敌日本在内以及陌生的美国进行交流后，他们逼迫我们抢夺财产，该如何是好？虽然从某种角度看似乎有点道理，但其中存在严重的错误。如果中断交流，我们孤苦地独我青青，其他国家不会欺负我们吗？最近看韩国社会，这种“独自自强论”在再次抬头。难道随着经济的增长和国力的增长而变得骄傲了吗？历史告诉我们，世界最强大国也并不存在自强。

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