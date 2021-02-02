BTS与甲壳虫-皇后-ABBA等传奇乐队并肩而行. February. 02, 2021 07:29. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 防弹少年团(BTS)入选了美国杂志《Esquire》(照片)评选的“历届最佳流行乐队TOP10”。与披头士乐队、皇后乐队、阿巴乐队等传奇乐队一起入选。上月31日(当地时间)，《Esquire》在主页上解释说：“就像流行音乐(Pop)这一体裁可以从‘大众(popular)’这个单词中看出来，从‘Supremes’到‘BTS’十分广泛”，同时还刊登了“超越时间证明音乐力量的10支最佳流行乐队”的文章。 《Esquire》对BTS介绍说：“K-POP虽然存在数十年，但如果选出在全世界取得成功的K-POP先锋，就可以断言是BTS。” 接着该杂志表示，“7人组合BTS以被称为‘阿米’的粉丝团为基础，迅速重新定义了男子乐队、粉丝团、流行音乐的意义。他们的热门歌曲《炸弹/Dynamite》和《生命还在继续/Life Goes On》融合了流行音乐、嘻哈、迪斯科、R&B等歌曲，包含了社会意义的歌词和容易记住的旋律。” 在该杂志选定的10大流行乐队中，与BTS一起入围的有“甲壳虫”、“皇后乐队”、“ABBA”等，电影《追梦女郎/Dream Girls》的原型1960年代美国黑人R&B女组合“The Supremes”、“Temptations”、“沙滩男孩乐队”、“Fleetwood Mac”、“斯莱和斯通一家/Sly & the Family Stone”、“天命真女合唱团”等纷纷入围。

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