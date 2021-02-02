丁总理：“如果进入确实的稳定趋势，春节休假前会考虑放宽防疫措施”. February. 02, 2021 07:29. by 金圣圭、金素敏记者 sunggyu@donga.com,somin@donga.com. 韩国政府表示，如果新型冠状病毒肺炎(COVID-19)新增确诊患者减少，就可以在春节长假前放宽现有的保持距离阶段或多重利用设施的防疫守则。国务总理丁世均1日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“如果相信已经进入确实的稳定状态，即使在春节长假之前也会仔细研究缓和防疫措施”，“希望相信政府，再耐心一点，协助防疫工作。” 前一天，政府决定将首都圈(2.5阶段)和非首都圈(2.0阶段)保持距离的阶段从1日开始到14日为止延长2周。但是，在一周内观察新确诊的情况，也有可能重新调整保持距离的阶段。中央灾难安全对策本部1总协调官姜道泰在上月31日的新闻发布会上表示：“一周后将对患者发病趋势和再扩散危险性重新进行判断，再次讨论是否放宽多重利用设施的防疫守则。” 政府计划在重新调整保持距离阶段的同时，准备“可持续”的保持距离体系的改编。丁总理1日在中大本会议上表示：“要想形成集体免疫，必须进行可持续的防疫”，“应该提前准备以'自律和责任'为基础的保持社会距离体系的改编。” 另外，防疫当局对春节长假5人以上私人聚会禁止对象包括直系亲属的背景进行了说明，并嘱咐大家自发参与。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来在当天的新闻发布会上表示：“每周平均每天有400多名患者，感染途径也在日常化的空间等多种地方发生。特别是家庭间的传播较多”，“承认部分例外可能会造成混乱，因此决定无一例外地适用直系亲属制度。”

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