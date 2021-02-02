文在寅就涉朝核电站争议批评在野党：“像旧时代遗物一样的政治”. February. 02, 2021 07:29. by 黄炯俊记者、尹多彬记者 constant25@donga.com,empty@donga.com. 文在寅总统1日表示：“希望在本就民生艰难的情况下，不要用本应抛弃的旧时代遗物般的政治煽动对立，令政治倒退。”面对“国民力量”党针对青瓦台在2018年4月27日板门店南北首脑会谈前后向朝鲜提议建设核电站的质疑，文在寅总统亲自出面批评在野党。 文在寅当天在青瓦台首席秘书和助理会议上表示：“希望政治能在解决民生问题上以更好的政策展开竞争并展开合作。”虽然没有指明具体在野党，但表达了希望停止提出疑惑的意思。青瓦台高层相关人士当天会见记者时批评在野党称：“这是突破底线的政治攻势和颜色论”，“这是毫无根据的煽动。” 此外，青瓦台和执政党内部还有人提议公开当时文在寅总统交给朝鲜国务委员会委员长金正恩的移动存储设备（USB）的内容。曾担任总统国民沟通首席秘书的共同民主党议员尹永灿当天在CBS广播中表示：“如果有必要，应该公开”，“（USB）没有涉及核电站。”虽然此论是鉴于USB中并没有核电站相关内容，因此要通过公开内容来为在野党的攻击画上句号，但部分人仍然担心，“如果内容被公开，会给在野党带来另一个攻击借口”。 “国民力量”党院内代表朱豪英当天在国会议长朴炳锡主持的朝野院内代表定期会晤中再次主张国会国政调查，称“是否有过未经国民同意就想给朝鲜建造核电站的计划”。

한국어