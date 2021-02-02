崔泰源会长听到员工对绩效工资表示不满后说：“退回我的工资”. February. 02, 2021 07:29. by 洪锡浩记者 will@donga.com. “一名职员给李硕熙代表写邮件，我觉得他很有勇气，也很不错。其他人如果有话想说，请鼓起勇气写一下邮件。” 1日，SK集团会长崔泰源在京畿道利川市SK海力士总部举行的新存储器半导体生产线“M16”竣工仪式上，遇到了抗议奖金的SK海力士工会会员。SK海力士工会抗议称，相当于“基本工资的400%”的奖金(PS)与竞争公司或海力士本身的成果相比较少。据悉，已入社4年的某职员还亲自给包括海力士代表李硕熙在内的2.8万多名全体职员发送电子邮件，提出了抗议。 据现场的职员们称，崔会长在突发状况下听到职员们的话后，表示“没能理解(职员们的)痛苦。沟通不足也是抱歉。希望不要因为海力士内部的痛苦而过分贬低为M16而努力付出的员工的劳苦。” 当天，崔会长特别表示“将退回从海力士拿到的工资”，引起了人们的热议。崔会长以2019年为准，月薪和奖金加起来约30亿韩元。当天，崔泰源的这一发言在SK海力士的成员们之间引起了热议。 财界认为，SK海力士的奖金争议具有与千禧一代职员的“世代矛盾”的性质。某相关人士表示：“职员级职员向代表理事发送抗议电子邮件在过去是很难想象的事情”，“另外，对于这样的要求，会长在现场直接回答要退回自己的工资也是破例性的事情。” 另一位相关人士表示：“海力士的年薪虽然与相关公司相比并不高，但是与竞争公司进行比较时感受到的相对剥夺感、对各年度奖金标准的不明确等，似乎引发了争议。”

한국어