美国股市散户呼吁“重新占领华尔街”. February. 02, 2021 07:30. by 兪載東 jarrett@donga.com. “10年前也来到了这里。此后贫富差距进一步拉大,我失业了。” 1月31日白天,在美国纽约曼哈顿南部的祖科提公园,尽管是零下的寒冷天气,聚集了数十名示威者。祖科提公园是2011年“占领华尔街示威”的据点。当时,示威者们针对华尔街金融公司的贪欲和收入不平等,进行了长达数月的露宿静坐示威。 当天,朱科提公园再次被示威者们“占领”。这是因为个人投资者对对冲基金等金融资本形态的愤怒再次爆发。最近,美国的个人投资者因集中买进对冲基金做空的股票而备受关注。 一个名叫“巴斯”的白人女性表示,自己也参与了2011年占领华尔街的示威。她说:“华尔街正在抢人们的钱,我因为‘大流行’而失去了工作。现在到了重新战斗的时候。”一名黑人女性与示威者们保持一定距离,举着“今天的天气和金融人的心情一样冷(It's almost as cold as a banker's heart)”的牌子。她说:“普通投资者和华尔街没有公平的竞争。为了改变这一点,我来到了这里。” 此次示威活动名为“重新占领华尔街(Reoccupy Wall Street)”,由名为“纽约的年轻共和党人”的组织主办。10年前占领华尔街的示威主要由进步运动人士参与。主办方强调,当天的示威不是特定党团的活动。在实际参加者中,也有很多人表示自己不是共和党的支持者。当天带头引领示威队的黑人男性比希·布拉说:“这不是理念问题。这是‘我们’和‘他们’之间的斗争”,“不管是民主党人还是社会主义者,我们都欢迎。”该团体的负责人盖宾·瓦克斯(音译)表示:“对冲基金通过卖空使企业屈服,为了自身利益操纵了市场”,“这完全是腐败和双重标准。今天一定要坚持到最后。” 针对华尔街大型金融公司的卖空行为,主导美国游戏流通企业“Gamestop”股票收购的散户投资者与政党无关,得到了华盛顿政界的均衡支持。 在美国散户投资者们的讨论栏目“Reddit”中,也很难找到明确表达政治见解的人。其主要话题是2008年金融危机导致生活崩溃、对不承担经济崩溃责任而生存下来的巨大金融公司的愤怒等。以硅谷为区域的民主党下院议员罗·卡纳(音)表示:“此次事件提醒了议会加强金融监管、消除不平等现象的必要性”,“从2008年金融危机开始积累下来的东西,现在似乎已经接近临界点。”

