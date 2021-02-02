“恶童”瑞德在免罚杆抛球争议中赢得农夫保险公开赛冠军. February. 02, 2021 07:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 虽然有过争议，但用实力平息了争议。这就是美国职业高尔夫(PGA)巡回赛的“恶童”帕特里克•瑞德(31岁•美国•照片)的故事。 瑞德登上了PGA巡回赛农夫保险公开赛的冠军宝座。1日，瑞德在美国圣地亚哥的多利松南球场(72杆)举行的大会最后第4轮比赛上，抓下1支老鹰、3个小鸟，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆4杆共68杆的成绩。最终总成绩为低于标准杆14杆共274杆的里德，领先托尼•弗诺(美国)等5人的并列第2位5杆。本次比赛的冠军奖金为135万美元(约15亿韩元)。瑞德在巡回赛上共获得了9个冠军。 瑞德在第3轮比赛中卷入了违反规则的争议。在10号洞(4杆)，他的第2杆击球打到了左侧障碍区，但瑞德判断球已落地，在标示相应的地点后，将球举了起来。之后到达的裁判认为瑞德的行为没有违规，免罚杆抛球。但是，也有部分人提出了违反规定的疑惑，称“在瑞德把球拿起来之前，应该先叫来裁判接受判定”。因为他过去也曾多次在规定上引起争议，所以发生了这样的事情。 但在最后一天的6号洞(5杆)抓住14米远的老鹰球，单独领先后，他彻底压倒了竞争对手。他说：“挨当头一棒后，再挨一记重拳就好了。就像很多伟大的选手一样，为了打出更好的击球，每时每刻都竭尽全力。”

한국어