“这件事情要彻查到底”. February. 01, 2021 07:35. by 鄭美京 mickey@donga.com. 冲击国会事件给许多美国人留下了心理创伤,令人震惊。谁能想到象征民主的国会大厦会如此轻易地被暴徒攻破?美国国会最近举行了一个闭门听证会,指责警方应对不力,并寻求解决办法。 △“We need additional boots on the ground.” 国会代理警察局长约加南达·皮特曼在听证会上为应对不力道歉。但他明确表示,在事件发生后,他迅速请求了支援。他指的是,引咎辞职的警察局长斯蒂芬·桑德当时与联邦警察和国民警卫队联系说:“我们需要增兵。”“Boots on the ground”有很多用法。既可直译为“地面部队(陆军)”,更广泛地说是“派出(涉足战场的)兵力”。在政治和商业世界中,则意味着挨家挨户上门等干杂活的“现场人员”。 △“It was only by pure dumb luck more weren’t killed.” 四名示威者和两名警察在这一事件中丧生。对于警方疏忽应对造成不少人命损失,接到报告的议员们应该都很气愤吧。一名议员说:“没有更多的生命损失,应该说是意外之幸。”“Dumb luck”比“luck”更哭笑不得、更无意之幸。也写作“blind luck(盲目的幸运)”。“Serendipity(机缘巧合)”曾是一部美国电影的名字(《缘分天注定》),也是类似的意思。 △“We need to get to the bottom of this.” 民主党人和共和党人在听证会上的反应存在温差。虽然批评警方应对不力这一点相似,但亲特朗普倾向强烈的共和党很难对堪称此次事件根本原因的支持特朗普的示威者们进行猛烈抨击。而民主党人则强烈呼吁将暴力示威者追查到底。“Get to the bottom of(追根究底)”在我国政界也是经常听到的话。意思是“需要彻底查明真相”。

