GameStop股价震荡…暴跌44%，第二天暴涨68%. February. 01, 2021 07:35. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据悉，在韩国国内投资海外股票的“西学蚂蚁”们每天的交易量超过1500亿韩元，其中包括在卖空势力和个人投资者之间展开攻防战的美国电子游戏流通公司GameStop的股票。有人担心，GameStop股价大幅暴涨暴跌，国内投资者可能会蒙受损失。 31日，据韩国委托结算院透露，以上月29日为准，通过委托院进行的GameStop结算金额统计为1.3968亿美元(约1560亿韩元)。超过国内投资者持有最多的海外股票美国电动汽车公司特斯拉(1.2386亿美元)，占据了每天结算金额的第1位。这一规模是排在第三位的苹果公司每天结算金额(6632亿美元)的2倍以上。 西学蚂蚁们当天净卖出了GameStop股票。这可以解释为，在股价大幅上涨时，开始套取差价。以上个月29日为基准，西学蚂蚁的GameStop净抛售金额为5396万美元(约604亿韩元)。 这相当于美国当地时间上月26日一天的交易额。当天GameStop的股价比前一天暴涨了92.71%。考虑到上月21日至25日GameStop股价停留在40至70美元，上月26日以前低价买进的韩国国内投资者开始大举套利。 针对对冲基金等卖空势力，美国个人投资者集中买入的GameStop的股价呈现出较高的变动性。预计，短期内这种股价暴涨暴跌现象将反复出现，投资风险也将加大。Kiwoom证券研究中心主任金智山表示：“GameStop股价由于个人投资者和对冲基金之间的较量，所以变动性较大”，“以变动性为基础的投资风险较大。应该冷静观察企业的价值谨慎进行投资。”

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