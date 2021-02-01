“我丢了工作，华尔街却迎来了一场盛宴”……美国散户的愤怒引发了“卖空战争”. February. 01, 2021 07:36. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有评价认为，被称为“西学蚂蚁”的美国个人投资者针对华尔街大型金融公司的卖空集中收购美国游戏流通企业“Gamestop”股票，其背景是新冠疫情带来的经济困难和两极化导致个人投资者的相对剥夺感和愤怒。有分析认为，特别是当因为新冠疫情面临失业和强行退出危机的年轻投资者看到在传染病“大流行”的情况下，富翁还能赚更多钱的现实，将购买“Gamestop”股票视为“一种复仇机会”，积极参与进来。 最近，美国在线社区“Reddit”等上传了很多批评主导“Gamestop”卖空的著名对冲基金“梅尔文资本”的文章。一名投资者谴责华尔街的大型金融公司称：“虽然2008年金融危机时才十几岁，但对当时的冲击记忆犹新”，“梅尔文资本象征着当时我厌恶的一切。”他再次强调，自己之所以决定买入“Gamestop”股票，是因为在金融危机爆发时自己和周围人经历了经济上的痛苦。 随着信息技术的发展，熟悉数码机器的年轻投资者不断增加，这也提高了“西学蚂蚁”的地位和影响力。《华尔街日报》分析说：“过去，进行股票交易必须支付交易金额5%以上的手续费，但现在随时随地都可以免费买卖股票。”政治圈的支持也推波助澜。主张富有税等的民主党强硬进步派参议员伊丽莎白·沃伦谴责大型金融公司称：“对冲基金和私募基金像对待自己的个人赌场一样对待股票市场，导致很多人成为牺牲品。”美国共和党参议员泰德·克鲁兹和民主党众议员亚历山大·奥卡斯科特斯也谴责了限制个人投资者“Gamestop”交易的网上免费证券交易平台“罗宾汉”。 因此，曾参与“Gamestop”卖空的著名投资者也纷纷举起白旗。宣布卖空“Gamestop”而成为“西学蚂蚁”攻击目标的“香橼研究”（Citron Research）公司代表安德鲁·莱福特1月29日通过优兔视频和推特表示：“将停止发行香橼的卖空报告。” 部分人认为，此次事件是2021年版“占领华尔街（Occupy Wallstreet）”示威。2011年9月华尔街金融公司的部分年轻职员在纽约曼哈顿的祖科提公园中批评说：“在金融危机中还拿到天文数字的工资和奖金的华尔街经营者，是金融危机真正的主犯。”随着对此表示赞同的人不断增加，世界各地纷纷出现谴责“1%比99%”社会的类似示威。名为“纽约的年轻共和党员”的市民团体1月31日在祖科提公园举行示威，要求“重新占领华尔街”。

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