习近平在党内指示：“做好应对灰犀牛与黑天鹅的预案”. February. 01, 2021 07:36. by 金祺容 kky@donga.com. 中国国家主席习近平提及“灰犀牛”和“黑天鹅”，强调中国面临的风险。 据中国中央电视台报道，习近平1月28日在中共中央政治局集体学习时表示：“要善于预见和预判各种风险挑战，做好应对各种‘灰犀牛’和‘黑天鹅’事件的预案。”“灰犀牛”是可以预料到、但容易忽视的危险，“黑天鹅”是指虽然发生概率较低、但一旦发生就会带来巨大冲击的危险。 习近平还表示：“面对世界百年未有之大变局，要深刻认识错综复杂的国际局势的影响，为中国的发展创造良好环境。”这一讲话的背景是，有预测认为，美国拜登政府上台以后，两国对峙格局还会持续下去。在特朗普执政时期恶化的中美矛盾目前已经超越贸易领域，扩大到外交、安全领域。1月28日，美国权威政治专门媒体《政客》甚至刊登了一篇匿名投稿，内容为“应该通过中国共产党领导层的分裂，来谋求更换习主席”。 习近平每次强调危机时都会提及“灰犀牛”和“黑天鹅”。新冠疫情扩散的去年2月，他与印度尼西亚总统、马来西亚总理等人通电话时表示：“在防疫方面，如何预防‘灰犀牛’和‘黑天鹅’，是全世界的难题。”此外，中国公布28年来最低经济增长率的2019年1月也曾表示：“国际形势难以预测，周边环境复杂敏感。应该高度警惕‘黑天鹅’，预防‘灰犀牛’。”习近平还把防范“灰犀牛”和“黑天鹅”等危险比喻成战争。 习近平在这次政治局学习中还说：“今年是十四五规划开局之年，也是共产党建党100周年，保障经济社会发展非常重要。”

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