伊朗议会高官：“如果韩国返还冻结的伊朗资金，将对解除船只被扣押产生影响”. February. 01, 2021 07:36. by 权五赫记者、姜成辉记者 hyuk@donga.com、yolo@donga.com. 伊朗议会国家安全与外交委员会主席莫伊塔巴·佐努尔1月27日同韩国共同民主党籍的国会外交统一委员会委员长宋永吉进行视频会谈时表示：“如果韩国迅速归还冻结的伊朗资产，将会影响司法部门对解除（韩国船只和船员）扣留问题的判断。”这是伊朗高层官员首次公开提及扣留韩国船只和被韩国冻结的伊朗原油出口货款之间的联系。伊朗此前一直强调说，扣留韩国船只是因为“环境污染”，不是外交焦点问题，而是司法问题。 据伊朗伊斯兰共和国国家通讯社1月31日报道，佐努尔在同宋永吉举行会谈时还表示：“韩国目前尚未表现出任何动向。”佐努尔重申伊朗政府的官方立场称，“韩国船只被扣留纯粹是因为环境污染”，但同时敦促说，“为了建立两国之间的信任，应该采取实质性措施”。 伊朗革命卫队1月4日扣留驶向阿联酋的韩国船只“韩国化学”号后，一直主张，由于该船原油泄漏造成环境污染，因此将其扣留。但有人分析说，伊朗在没有提出相关证据的情况下，从多方面要求解决被冻结在韩国的资金，因此，冻结资金是船舶被扣留的实质性原因。 宋永吉31日接受《东亚日报》的电话采访时表示：“虽然佐努尔没有直接提及，但含蓄地作出了（两件事之间联系的）表示，”“伊朗和韩国当局的官方立场是，扣押船只和冻结资金是两件分离的事。”宋永吉还表示：“通过瑞士人道主义贸易安排（SHTA）利用国内冻结的伊朗货款，这是现实性解决方法”，“已向伊朗转达了上述意见。”宋永吉1月28日会见伊朗驻韩国大使萨伊德·萨贝斯塔利，讨论了与佐努尔举行视频会谈之后的后续措施。 SHTA的方式，是将冻结在韩国国内银行的伊朗货款汇往瑞士后，从瑞士购买药品或粮食等人道主义物品出口到伊朗，并由瑞士银行担保其货款。虽然韩国和伊朗之间没有直接的交易，但SHTA方式能否成功，也取决于主导对伊制裁的美国。 此前，伊朗曾于去年2月要求将韩国冻结资金中的10亿美元以SHTA方式转移。对此，韩国政府去年5月向美国国务院提交了提案书，并要求给予免除制裁的许可，但是美国国务院到目前为止还没有做出答复。

한국어