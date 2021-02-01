加拿大机场入境时必须接受新冠病毒诊断检查. February. 01, 2021 07:36. by 金民 kimmin@donga.com. 加拿大规定所有航班入境者必须接受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)诊断检查。此前，以出发地搭乘时间为准，只要提交72小时内签发的新冠病毒阴性确认书即可，但今后将加强入境防疫。检查费用和到检测结果出来为止停留的酒店住宿费也由入境者承担。对于陆路入境的旅行者，也将义务性地出示阴性确认证明书。 加拿大总理贾斯廷•特鲁多上月29日(当地时间)在渥太华官邸召开记者会，表示“为防止变异病毒的流入，决定加强防疫措施”，宣布了对所有入境者实施义务化检查的措施。据英国广播公司(BBC)等媒体报道，此次措施有望在数周内开始实施，但入境者在抵达机场后接受检查，直到结果出来为止，必须在政府指定的酒店停留3天。检查费用和酒店住宿费等需要由旅行者负担，预计将达到2000加元(约174万韩元)左右。 加拿大从上月30日开始到4月末为止，禁止往返于墨西哥、加勒比海地区的本国飞机运行。墨西哥和加勒比海地区是冬季休假期间加拿大人来往频繁的地方。特鲁多总理表示：“现在国内外的新冠病毒状况已经到了不能乘坐飞机的地步。”

한국어