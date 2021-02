需要团结的时代…第13位迪士尼公主是“拉亚”. February. 01, 2021 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. “继‘莫阿娜(Moana)’之后第13个迪士尼公主是谁呢?” 这是只要是迪士尼的粉丝都会好奇的问题。继白雪公主(1937年)之后,80多年间构筑了稳固粉丝群的12名迪士尼公主之后,出现了新的公主。她就是将于今年3月上映的动画片《拉亚和最后的龙/Raya and the Last Dragon》的主人公“拉亚”。拉亚是迪士尼推出的首个东南亚公主。电影讲述了拉亚为整合分裂的想象之岛“库曼德拉”,寻找最后的龙“吸水”的旅程。 记者最近通过视频采访了唐•霍尔导演、奥斯纳特•舒勒PD、阿黛尔•林作家等6名制作团队成员。霍尔是奥斯卡最佳动画长片《大英雄6》的导演。舒勒PD则制作了入围奥斯卡最佳动画长片候选名单的《海洋奇缘/Moana》。 当问及现有的迪士尼公主和拉亚的区别时,舒勒PD选择了“责任感”。 “对于是否将拉亚定为公主,曾有过争论。之所以将她定为公主,是因为希望拉亚是具有统合分裂土地的责任感的人物。失去曾是库曼德拉领导的父亲的拉亚认为,自己应该代替父亲实现团结。为了体现作为统治者女儿的责任感,我选择了拉亚作为公主。” 拉亚和朋友们在进寺院之前会脱鞋。这一细节反映了进入神圣场所时脱鞋的东南亚文化。在用餐场面上,接连食物放在桌子上的位置等都遵循了东南亚的传统。 “从东南亚水神‘纳加’中获得灵感制作了电影,因此如实反映东南亚文化非常重要。访问老挝、印度尼西亚、泰国、越南等地进行了实地调查。之后组建了由语言学家、建筑师、编舞家、音乐家等东南亚专家组成的‘东南亚故事联合’并进行咨询。”(舒勒) 故事联合是迪士尼以作品背景地区出身的历史•人类学家、语言学家为首,由建筑师、编舞家、音乐家、植物学家等组成小组进行咨询的组织。 制作组在采访中提及最多的单词是“信赖”。大家一致认为,为了将因人与人之间的背叛而分裂的库曼德拉团结在一起,需要的是信任。 “库曼德这块土地蕴藏着巨大的生存威胁。在这里学习角色相互信任的方法是电影的核心信息。在电影制作过程中,由于全球性大流行病爆发,在现实世界中面临生存的威胁,因此人们之间产生了不信任感。每时每刻都切实感受到了电影反映的现实。希望这能成为观众看完电影后,感受到大流行病时代需要什么的契机。”(霍尔) 迪士尼一直以来都在追求公主角色的国籍和人种的多样性。动画片《阿拉丁》中的贾思敏是迪士尼的第一个非白人角色,而花木兰是中国人,莫阿娜是波利尼西亚人。迪士尼文化的基础是鼓励职员们说出各自固有的故事。 “迪士尼的所有故事都是个人(personal)的故事。因为公司里弥漫着鼓励进行个人谈话的氛围。在《海洋奇缘》时,一名职员说‘波利尼西亚文化很有趣’,并表示‘应该很有意思。让我们拭目以待吧’,发出了一致的声音。我认为个人的故事是反映我们生活世界的镜子。”(舒勒)

