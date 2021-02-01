面对越打越好的AI高尔夫机器人，朴世莉也败下阵来. February. 01, 2021 07:37. by 金東昱 creating@donga.com. “高尔夫女皇”朴世莉(44岁)与人工智能展开了击球对决。从结果来看，在代表性的精神体育高尔夫中，保持一贯性，通过失败获得改善结果的AI取得了胜利。 上月30日，通过SBS电视台播出的《人类与AI的对决》节目，朴世莉与电影演员金相中组成一队，在高尔夫区县茂朱与AI高尔夫球手“LDRIC”在三个部门展开了较量。 AI LDRIC是高2.1米、重量136公斤的进化型挥杆机器。这是为了测试球杆和球等高尔夫装备和分析选手们的挥杆而开发的。LDRIC的平均开球飞行距离达274.32米(约300码)，并兼备了5米以内的推杆成功率达60%的精巧性。其特点是，读懂风速和风向，挥杆时如实再现人的肩膀旋转和手腕动作。通过雷达和相机可以精确计算距离。2016年美国职业高尔夫(PGA)巡回赛凤凰公开赛职业-业余配对赛时，LDRIC在5次尝试后成功一杆进洞。 第一次对决是长打(远距离平飞球)比赛，在350米的4杆洞打3次球，打的远的一方获胜。LDRIC在第一次尝试时，因在陌生的韩国高尔夫球场未能计算好风速，将球送到了OB区。之后分别达到了204.08米和223.2米。朴世莉在第1次尝试中，打出了236米的好成绩。 第二场对决是围绕“接近旗杆”展开的。在150米距离的3杆洞各打了10次3杆，共击打了30次球，距离球洞最近的一杆就能获胜。LDRIC的击球次数越多，球离旗杆越近，但金相中可能是因为体力逐渐下降，失误增多。最终，把球放在离洞口只有35厘米远位置的LDRIC大幅领先金相中(3.8米)。 最后的对决以推杆成功次数来决定胜负。朴世莉三次尝试3米距离推杆，均以失败告终，而LDRIC只第一次失败，其余两次都成功推入球洞内。在5米距离的推杆中，金相中三次都失败，朴世莉两次成功。LDRIC在第一次失败后，将下一个推杆掉入球洞，无论剩下的推杆如何，都取得了胜利。

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