愿望过于强烈的作战权急躁症，令人担忧的韩美同盟裂痕音. January. 30, 2021 07:13. . 美国国防部28日表示：“战时作战指挥权将在双方达成协议的条件完全满足时移交，对特定时间的承诺将使我们的兵力和人力陷入危险之中。”韩国国防部长徐旭前一天表示，“我认为在我任职期间，在移交作战权方面应该取得有进展的成果”，强调“时机”后，美国仅隔一天就以“条件”予以回应。美国表现出立即反驳同盟国部长发言的姿态实属罕见。 这是拜登政府首次就战时作战指挥权表明立场，意味着美国坚持在韩美此前达成协议的条件完全得到满足时进行转移交的立场没有发生任何变化。韩美就确保韩国军队核心军事能力、具备应对朝鲜核和导弹威胁的能力、韩半岛安全环境等移交作战权的三大条件达成了协议，美国将彻底查明这种能力是否完备。文在寅总统18日在新年记者会上表示，与作战权移交能力检验相关的3月韩美联合军事演习“可以与朝鲜进行磋商”。接着，徐旭部长强调移交作战权取得进展，似乎是透露出了要在剩余任期内与美国就移交作战权的时机等具体立场达成协议。 拜登政府表示，中国和俄罗斯也应参与对朝制裁，正在加强对朝鲜施压。在作战权移交上，以完善对朝准备态势为条件的行为，被解读为不会轻易向朝鲜做出军事让步的坚决意志。更何况，为了检验作战权移交的运用能力，需要举行联合军演，但受新冠疫情影响，韩国国内情况也不如意。在这样的情况下，韩国政府却一心想着提前移交作战权。 最重要的是，提高核威胁的朝鲜非同寻常。特朗普政府执政时期，韩半岛因朝鲜停止核武器和远程导弹试验和大规模韩美联合军演的所谓“双暂停”，紧张状态得到管控，但随着美国政权的更替，情况可能会发生变化。在这种情况下，拜登政府上台不到10天，就出现了韩美安保的摩擦音，令人担心在对朝问题上的合作是否存在异常。就算是有大选公约，但如果在任期内对作战权移交表现出急躁心、焦急症，也会招来给韩半岛安保制造漏洞的祸害。

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