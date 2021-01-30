韩裔作家珍妮•韩：“很高兴能介绍韩国饮食和文化”. January. 30, 2021 07:13. by 金哉希 jetti@donga.com. 好莱坞青春罗曼史女主人公有一个共同点。金发碧眼的白人。从《贱女孩》、《独领风骚》等经典作品到Netflix的原创剧作《亲吻亭》不外如是，但现在有一部作品打破了这样的公式。这就是以韩裔美国人珍妮•韩作家(41岁•照片)的同名小说为基础制作的Netflix电影《致所有我曾爱过的男孩》。讲述韩裔美国人女主人公“劳拉•陈”写给单恋的男人们的信件被发送给相关男人们后展开的故事的第一季大受欢迎，如今该系列的第三季《致所有我曾爱过的男孩：真爱永远》也已制作完成。 特别是在第三季中，有来劳拉•陈去世的母亲的祖国韩国展开家族旅行的内容，因此在首尔进行了拍摄。南山塔、汉江、广藏市场、练歌房等首尔的各个地方都出现在了摄像机镜头里。 在下月12日最后一篇第三季公开之前，记者于29日通过视频采访了韩作家和饰演劳拉•陈的拉娜•康多尔(25岁)、饰演皮特的诺亚•森蒂尼奥(25岁)。 “在南山塔拍摄时，邀请父母、姨妈和叔叔到拍摄现场。当时非常欣慰吧。这是我作为作家展现自己人生的最好经验。能够向剧组介绍韩国的美丽文化和美食，感到非常高兴。”(韩作家) 劳拉•陈前往恋人约定爱情的南山塔“爱之锁”，亲自装上锁，在练歌房愉快地跳舞唱歌。在满是韩语招牌的广藏市场，她还吃了面条。越南裔美国人康多尔表示，这是她首次访问韩国。 “对韩国的化妆品非常感兴趣，可以亲自观赏和购物。在韩国棒球场吃的炸鸡，是我吃过的任何食物都无法比拟的，吃得很香。”(康多尔) 康多尔就通过这部电影打破对青少年女主人公的偏见表示：“在担任主人公之前和之后，剧本和角色发生了很大的变化。” “刚开始梦想成为演员的时候，我想让亚裔美国女性担任主人公，改变主流媒体的风向。饰演劳拉•陈一角，为这种变化做出了小小的贡献，实现了梦想。”(康多尔) 韩作家在谈到劳拉•陈大受欢迎的原因时表示：“因为有很多能让人产生共鸣的地方。” “劳拉•陈是一个无论是谁都能找到与自己相似角度的角色。因为拥有温暖的内心和勇气，所以产生了更深的共鸣。特别是在最近这样的时代，温暖善良的人物是不是让人觉得更有魅力呢？”(韩作家)

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